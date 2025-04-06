Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, AA'nın kuruluşunun 105. yılını kutladı
Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel, Anadolu Ajansının kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Karayel mesajında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği geçenleri rahmet ve şükranla andığını belirtti.
Karayel, şunları kaydetti:
"Milli mücadelemizin başladığı süreçte bağımsızlık hareketinin hem yurda hem de dünyaya duyurulması amacıyla kurulan, kendisini sürekli yenileyerek ve geliştirerek ilk günkü anlayış ve ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."
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