Güneydoğu'da hava sıcaklığı düşecek
Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına inmesinin beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına inmesinin beklendiğini bildirdi.
Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.
Soğuk havanın önümüzdeki hafta başına kadar etkili olması beklenen bölgede, hava sıcaklıklarının Diyarbakır'da 3, Şanlıurfa'da 6, Mardin'de 5, Batman'da 3, Siirt'te 7 ve Şırnak'ta 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
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