Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı

        –Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 22:17 Güncelleme: 08.04.2025 - 22:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da silahlı kavgada 1'i polis 3 kişi yaralandı
        ABONE OL

        –Diyarbakır’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1’i polis 3 kişi yaralandı.

        Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        ilk belirlemelere göre kavgada 1’i polis 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyaz Saray: iPhone üretimi ABD'de yapılabilir
        Beyaz Saray: iPhone üretimi ABD'de yapılabilir
        Mahkeme Trump lehine karar verdi
        Mahkeme Trump lehine karar verdi
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Netanyahu: Anlaşma olmazsa askeri seçeneğe yönelebiliriz
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Babasını dedesi olarak bilmiş!
        Hem savunuyor hem atıyor!
        Hem savunuyor hem atıyor!
        Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
        Şişli'deki cinayetin detayları ortaya çıktı
        Bu restoran kilonuza göre indirim yapıyor!
        Bu restoran kilonuza göre indirim yapıyor!
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Ümit Özdağ hakkında iddianame hazırlandı
        Togg'dan sıfır faizli finansman desteği!
        Togg'dan sıfır faizli finansman desteği!
        30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        30. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        Kalaşnikoflu gasp çetesi çökertildi
        8 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        8 Nisan 2025: Bugün ne oldu?
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Trump'tan Çin'e yeni tarife mesajı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Herkes kaybetti, sadece yaşlı kurt kazandı
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        Rıdvan Dilmen: Şampiyonluk şansı yüzde 60'a yüzde 40
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        819 kişi hakkında kamu davası açıldı
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        PFDK, Barış Alper ve Kerem'in cezasını açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        İGDAŞ Genel Müdürü istifa etti
        Arda Güler'e dev kanca!
        Arda Güler'e dev kanca!

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da ambulansa 76'ncı kez taşlı saldırıda bulundu, gözaltına alınd...
        Diyarbakır'da ambulansa 76'ncı kez taşlı saldırıda bulundu, gözaltına alınd...
        Diyarbakır'da apartman yangını; 5 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da apartman yangını; 5 kişi dumandan etkilendi
        Diyarbakır'da "Gençler Arası Bilgi Yarışması" il finali düzenlendi
        Diyarbakır'da "Gençler Arası Bilgi Yarışması" il finali düzenlendi
        Diyarbakır'da binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kal...
        Diyarbakır'da binada çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kal...
        Diyarbakır'da "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" etkinliği düzenlendi
        Diyarbakır'da "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" etkinliği düzenlendi
        Bismil'de 3 ayda gerçekleştirilen uygulamalarda yakalanan 30 şüpheli tutukl...
        Bismil'de 3 ayda gerçekleştirilen uygulamalarda yakalanan 30 şüpheli tutukl...