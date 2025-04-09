Diyarbakır'da "Desen Sergisi" sanatseverlerle buluştu

Diyarbakır'da "Desen Sergisi"nin açılışı gerçekleştirildi.

Dicle Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü 3. sınıf öğrencilerinin hazırladığı "Desen Sergisi", Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi'nde açıldı.

Öğretim görevlisi Dr. Rabiha Arslan Yıldırım küratörlüğünde düzenlenen sergide, 41 öğrencinin farklı tekniklerle hazırladığı 93 desen çalışması yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, desen çalışmalarının öğrencilerin gözlem yeteneklerini, sanatsal ifade biçimlerini ve teknik becerilerini yansıttığını belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Fakültemiz, bu tür etkinliklerle öğrencilerimizin üretimlerini görünür kılmayı ve üniversitemizin kültür sanat iklimine katkı sunmayı amaçlamaktadır. Sergi 11 Nisan'a kadar ziyarete açık olup, tüm akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizi sergimizi gezmeye davet ediyoruz."

Görsel Sanatlar Bölümü öğrencisi Sakine Oltan tarafından hazırlanan portre çalışması Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'a hediye edildi.