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        Diyarbakır'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü

        Diyarbakır'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:36 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:36
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        Diyarbakır'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede öldü
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        Diyarbakır'daki silahlı kavgada ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde dün akşam 2 grup arasında çıkan silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Kavgada, ağır yaralanan Ferhat Tangüner tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi, diğer yaralıların kentteki hastanelerde tedavisi devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında 17 şüpheli daha yakalandı.

        Gözaltına alınan toplam 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde dün akşam henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada, polis memuru Emre Erbil ile 8 kişi yaralanmış, yaralılar kentteki hastanelere kaldırılmıştı. Kavgaya ilişkin 3 kişi yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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