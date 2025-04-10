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        Diyarbakır'da firari hükümlü ve 18 yıldır aranan şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ve 18 yıldır aranan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 15:51 Güncelleme: 10.04.2025 - 16:02
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        Diyarbakır'da firari hükümlü ve 18 yıldır aranan şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'da hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü ve 18 yıldır aranan şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bağlar ve Dicle İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi koordinesinde yürütülen çalışmalarda hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve "tasarlayarak öldürmek" suçundan 18 yıldır aranan A.R.T. yakalandı.

        İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.R.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, hükümlü de cezaevine gönderildi.

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