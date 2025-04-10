Diyarbakır'da firari hükümlü ve 18 yıldır aranan şüpheli yakalandı

Bu kapsamda, Jandarma Suç Araştırma Timi koordinesinde yürütülen çalışmalarda hakkında "kasten öldürme" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. ve "tasarlayarak öldürmek" suçundan 18 yıldır aranan A.R.T. yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Bağlar ve Dicle İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince nitelikli suçlar kapsamında arananların yakalanması için çalışma yürütüldü.

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