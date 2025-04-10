Diyarbakır'da silahla kavgada 5 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kooperatif Mahallesi'nde iki ailenin bazı fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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