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        Diyarbakır'da silahla kavgada 5 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 21:41 Güncelleme: 10.04.2025 - 21:54
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        Diyarbakır'da silahla kavgada 5 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

        Kooperatif Mahallesi'nde iki ailenin bazı fertleri arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada açılan ateş sonucu 5 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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