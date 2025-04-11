Diyarbakır'daki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılınca, Kooperatif Mahallesi'nde dün iki ailenin bazı fertleri arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıktığı öğrenilen silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kavgada, silahla ve darbedilerek yaralanan N.E, L.E, A.E, A.E, B.E, İ.A. ve A.A'nın kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında ev ve araçlarında yapılan aramada, tüfek, tabanca, 4 şarjör ile çok sayıda fişek ele geçirildi, T.A, B.A, H.A. ve R.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.