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        Diyarbakır'daki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 11:19 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:19
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        Diyarbakır'daki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli yakalandı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesindeki silahlı kavgaya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Bismil Cumhuriyet Başsavcılınca, Kooperatif Mahallesi'nde dün iki ailenin bazı fertleri arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıktığı öğrenilen silahlı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Kavgada, silahla ve darbedilerek yaralanan N.E, L.E, A.E, A.E, B.E, İ.A. ve A.A'nın kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında ev ve araçlarında yapılan aramada, tüfek, tabanca, 4 şarjör ile çok sayıda fişek ele geçirildi, T.A, B.A, H.A. ve R.A. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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