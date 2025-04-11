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        Adanalı çiftçinin 19 yıl önce çalınan traktörünü Diyarbakır'da jandarma ekipleri buldu

        AYDIN ARİK/KORAY KILIÇ - Adana'nın Seyhan ilçesinde 19 yıl önce çalınan traktör, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 12:08 Güncelleme: 11.04.2025 - 12:08
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        Adanalı çiftçinin 19 yıl önce çalınan traktörünü Diyarbakır'da jandarma ekipleri buldu
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        AYDIN ARİK/KORAY KILIÇ - Adana'nın Seyhan ilçesinde 19 yıl önce çalınan traktör, Diyarbakır'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışma sonucu bulundu.

        Seyhan'da çiftçilik yapan 52 yaşındaki Selçuk Çelik, 20 Eylül 2006 günü evinin önüne park ettiği traktörünün yerinde olmadığını gördü.

        Traktörünü bulamayan Çelik, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

        Yapılan çalışmalara rağmen traktör bulunamadı.

        Diyarbakır'da çalıntı araçların bulunması için çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığınca özel bir ekip oluşturuldu.

        Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile komando ve asayiş timlerinden oluşan özel ekip tarafından alınan istihbarat doğrultusunda 22 ayrı kamera görüntüsü incelendi.

        Görüntüleri inceleyen ekipler merkez Bağlar ilçesinin kırsal Tellikaya Mahallesi'nde tespit ettikleri bir traktörün çalıntı olabileceği şüphesi üzerine çalışma başlattı.

        JASAT, iki asayiş timi ve asayiş komando timi tarafından zırhlı araçla 23 Şubat'ta saat 21.00'de düzenlenen operasyonla söz konusu traktöre el konuldu.

        Traktörün tescil bilgilerini kontrol eden ekipler, kaybolan ve ihbarda bulunulan araçlarla bu bilgilerin örtüşmediğini tespit etti.

        Gerekli incelemelerin yapılması için adli makamlardan alınan izin doğrultusunda traktör yediemin otoparkına çekildi.

        - Traktörde kriminal inceleme yapıldı

        Traktörün tescil bilgilerinin belirlenmesi amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğünde yapılan çalışmalar sonucu silinen şasi ve motor numarası geri getirilerek aracın orijinal tescil bilgilerine ulaşıldı.

        Bu bilgilerden yola çıkarak araştırma yapan ekipler, traktörün 19 yıl önce Adana'nın Seyhan ilçesinden çalındığını, rengi ve plakasının değiştirildiğini tespit etti.

        Ekipler, çiftçi Çelik'i arayarak yıllar önce çalınan traktörünün bulunduğunu müjdeledi.

        Seyhan'dan Diyarbakır'a gelen Çelik, İl Jandarma Komutanlığından aracını teslim aldı.

        Umudunu kestiği traktörüne yıllar sonra kavuşan Çelik, büyük sevinç yaşadı.

        - "Traktörü bulamıyorduk, unutmuştuk"

        Traktörüyle memleketine dönen Çelik, AA muhabirine, aracının 2006'da çalınmasının ardından gerekli yerlere başvuruları yaptığını ancak bir sonuç alamadığını söyledi.

        Yıllar sonra traktörünün bulunmasından dolayı şaşırdığını ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

        "Sağ olsunlar Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı yıllar sonra traktörümü sapasağlam teslim etti. Bu traktörü bulamıyorduk, unutmuştuk. Bayramdan birkaç gün önce Jandarma Komutanlığından aradılar, 'Traktörünüzü bulduk, gözünüz aydın.' dediler, çok sevindim. Beklemediğim bir zamanda beklemediğim bir yerde traktörüm bulundu. Diyarbakır'a buradan nasıl gitti, nasıl götürdüler bilemiyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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