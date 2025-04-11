Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

        Diyarbakır'da demir bariyere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 14:12 Güncelleme: 11.04.2025 - 14:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti
        ABONE OL

        Diyarbakır'da demir bariyere çarparak devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen meyve ve sebze yüklü tır, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 20'nci kilometresinde kontrolden çıkarak demir bariyere çarpıp, devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla, sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheliler adliyede
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        Şişli'deki dehşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        "Yatırımı kolaylaştırmak için prosedürler serbestleştirilmeli"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Çin'den ABD'ye yeni misilleme
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Bakan Şimşek'ten Özgür Özel'e: Yalan söylemek yakışmıyor
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        Heyecanla halı sahaya gitti... Kahreden maç!
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        İmamoğlu davası 16 Haziran'a ertelendi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        59 öğrenci daha tahliye edildi
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        New York neden 'uyumayan şehir' olarak anılıyor?
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        Direksiyonda kalp krizi! Kaza yaptı, hayatını kaybetti
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Sivas 11'i netleşiyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        Osimhen'in maliyeti el yakıyor!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        New York'ta helikopter nehre düştü!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Kadına tecavüz edip boğdular! İstanbul'da vahşet!
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede zararlı bakteri bulunmuştu: Şenpiliç'ten açıklama geldi
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Köftede deri ve sakatat çıktı
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Fenerbahçe'den yabancıya hisse satışı
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak
        Savaş mağduru Ukraynalı çocuğa Türkiye'de kulak yapılacak

        Benzer Haberler

        14 yaşındaki Ümeyir'den 2 gündür haber yok
        14 yaşındaki Ümeyir'den 2 gündür haber yok
        Diyarbakır'da "23 Nisan" etkinliklerinin planlaması çocuklarla yapıldı
        Diyarbakır'da "23 Nisan" etkinliklerinin planlaması çocuklarla yapıldı
        Diyarbakır'da, 14 yaşındaki Gülçiçek'in kaçırıldığı iddiası
        Diyarbakır'da, 14 yaşındaki Gülçiçek'in kaçırıldığı iddiası
        Diyarbakır'da, devrilen elma yüklü TIR'ın şoförü öldü
        Diyarbakır'da, devrilen elma yüklü TIR'ın şoförü öldü
        Adanalı çiftçinin 19 yıl önce çalınan traktörünü Diyarbakır'da jandarma eki...
        Adanalı çiftçinin 19 yıl önce çalınan traktörünü Diyarbakır'da jandarma eki...
        Kadın muhtarın adına açılan sahte hesapla mahalleliyi 'destek paketi' bahan...
        Kadın muhtarın adına açılan sahte hesapla mahalleliyi 'destek paketi' bahan...