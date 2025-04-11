Diyarbakır'da devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen meyve ve sebze yüklü tır, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 20'nci kilometresinde kontrolden çıkarak demir bariyere çarpıp, devrildi.

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