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        Diyarbakır Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi alkol ve madde bağımlıları için umut oldu

        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da 2023 yılında hizmete giren Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, ücretsiz tedavinin yanı sıra bünyesindeki rehabilitasyon programları, hobi odaları, spor salonu ve çeşitli atölyelerle bağımlılıkla mücadele edenlere umut oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:02
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        Diyarbakır Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi alkol ve madde bağımlıları için umut oldu
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        AZİZ ASLAN - Diyarbakır'da 2023 yılında hizmete giren Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi, ücretsiz tedavinin yanı sıra bünyesindeki rehabilitasyon programları, hobi odaları, spor salonu ve çeşitli atölyelerle bağımlılıkla mücadele edenlere umut oldu.

        Merkez Sur ilçesinde Valilik, Dicle Üniversitesi ve Yeşilay Şubesi işbirliğiyle 2019'da temeli atılan ve 2023 yılının Nisan ayında tamamlanarak hizmete açılan 5 bin 600'ü kapalı, toplam 10 bin metrekare alanda hizmet veren merkez, 40 yatak kapasitesi ile alkol ve madde bağımlılarına ücretsiz tedavi imkanı sağlıyor.

        Psikiyatrist, hemşire, klinik psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarının görev yaptığı merkezde, tedavinin yanı sıra meslek edindirme programları, hobi odaları, spor salonu ve çeşitli atölyelerle danışanlara rehabilitasyon desteği de sunuluyor.

        "Küçük tamirat atölyesi", "resim", "seramik", "müzik", "bilgisayar" ve "gastronomi" atölyeleri ile kütüphanede rehabilite imkanına kavuşan danışanlar, usta öğreticiler eşliğinde kaynakçılık, aşçı yardımcılığı, elektrik tesisatı bakımı, bahçıvanlık ve tekstil alanında verilen eğitimlerle de meslek öğreniyor.

        Merkeze bağımlılıktan kurtulmak için 2 yılda 177 danışan başvuru yaptı.

        - "Topluma yeniden entegrasyonun sağlandığı bir iyileşme yolculuğu sunuyoruz"

        Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı İhsan Aslan, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadelenin sadece bireylerin değil, toplumun da geleceğini şekillendiren kritik bir süreç olduğunu söyledi.

        Türkiye'de Yeşilay'a bağlı üç rehabilitasyon merkezinden biri olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını ifade eden Aslan, şöyle konuştu:

        "Tamamen ücretsiz ve gönüllülük esasına dayalı sunduğumuz bu hizmetle bağımlılıkla mücadele eden bireylere yeni bir başlangıç sunuyoruz. 40 yatak kapasitesiyle faaliyet gösteren merkezimizde, uzman ekiplerimiz psikososyal destekten mesleki rehabilitasyona kadar geniş bir yelpazede hizmet vererek bireyleri hayata yeniden kazandırmayı amaçlıyor. Burada sadece bir bağımlıktan kurtulma süreci değil, aynı zamanda topluma yeniden entegrasyonun sağlandığı bir iyileşme yolculuğu sunuyoruz. Yeşilay olarak insan onuruna yakışır bir rehabilitasyon süreciyle bağımlılıkla mücadelede umut olmaya devam ediyoruz."

        - İş hayatına atılanlar var

        Diyarbakır Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi Müdür Yardımcısı Meltem Toklu ise 2 yılda başvuran 177 danışana 6 ay süren tedavi ve rehabilitasyon hizmeti verildiğini belirtti.

        Toklu, bireylerin ihtiyacına göre bu sürenin uzayabildiğine işaret ederek, "Merkez bünyesinde 5 spor alanı ile kütüphane mevcut. Eğitmen ve usta öğreticiler eşliğinde hobi ve meslek atölyelerinde çalışmalar gerçekleştirilmekte. Meslek edindirdiğimiz ve tedavi sonrası çalışan danışanlarımız bulunmaktadır." diye konuştu.

        - "Yeşilay ile kal, hayatta kal"

        Merkezde 7 gün 24 saat yapılandırılmış bir program uygulandığını anlatan Toklu, danışanların özel bilgilerinin korunduğu gizlilik esaslı hizmet verdiklerini kaydetti.

        Toklu, danışanların rehabilitasyonu kapsamında haftada bir "dış aktivite" olarak adlandırdıkları tiyatro, sinema ve piknik gibi etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu şekilde danışanların sosyal katılımlarını ve uyum süreçlerini desteklediklerini vurguladı.

        Amaçlarının bağımlılık sebebiyle ortaya çıkan fiziksel, psikolojik ve sosyal kayıpların telafi edilmesi, kişilerin sağlıklı bir birey olarak topluma yeniden kazandırılması ve arınma sonrası tedavilerin desteklenmesi olduğuna dikkati çeken Toklu, "Başvuran danışanların bağımlılık tedavi sürecinde iyilik hallerine sunduğumuz katkıdan dolayı mutluyuz. Doğru tedavi ile bağımlılığı yenmek mümkün. Yeşilay ile kal, hayatta kal." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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