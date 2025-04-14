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        GÜNCELLEME - Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına başlandı

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 09:49 Güncelleme: 14.04.2025 - 09:49
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        GÜNCELLEME - Narin Güran cinayetiyle ilgili 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına başlandı
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        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin haklarında dava açılan 6'sı tutuklu 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuğun yargılanmasına başlandı.

        Tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran ile suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan altışar aydan beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülüyor.

        Tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

        Kapalı görülen davanın ilk duruşmasında, 12 sanık ile suça sürüklenen 3 çocuk ve avukatları hazır bulundu.

        Sanıkların kimlik tespitinin ardından savunmalarının alınmasına başlandı.

        Tutuksuz sanıklar Ömer Faruk Güran, Şeyma Kaya, Kurtuluş Güran, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, tutuklu sanıklar Muhammed Kaya, Mehmet Şevket Kaya, Mehmet Selim Atasoy, Maşallah Güran ve Fuat Güran'ın savunmaları alındı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneğinin (UCİM) avukatları davaya katılma talebinde bulundu.

        Sanık avukatları, katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi.

        Talebi değerlendiren hakim, katılma taleplerinin kabulüne karar verdi.

        Hakim, sanık avukatlarının reddi hakim talebini ise reddetti.

        Daha sonra duruşmaya bir süre ara verildi.

        Duruşmayı takip eden CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, adliye binası önünde basın mensuplarına açıklama yaptı.

        CHP Milletvekili Tanrıkulu, ilk günden bu yana olayın takipçisi olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

        "Maalesef ilk hükümde faili tarif eden, maddi olayı ortaya çıkaracak bir hüküm kurulmadı. Halen Narin'in katilinin kim olduğu ve niçin öldürdüğü noktası aydınlanamadı. Umarım bu yargılamada, yani 'suçluyu kayırma' iddiasıyla yargılanan sanıklar gerçek faili ve olayın nedenini tarif eden bir beyanda bulunurlar ve kamuoyu tatmin olur. İlk hüküm şu anda istinafta. Umarım Narin'in yakınlarının yargılandığı bu yargılama gerçek faili ve olayı tarif eden bir biçimde gelişir."

        Milletvekili Altın da DEM Parti Çocuk Komisyonu adına duruşmayı takip ettiklerini anlatarak, ikinci iddianame ile sayısı artan sanıkların davanın hakikatle sonuçlanması ve derinleşmesine, gerçek faillerin ve hakikatin ortaya çıkmasına vesile olmasını umduklarını belirtti.

        - Olay

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 kişi ile suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmıştı. Başsavcılık tarafından 12 kişi hakkında "suçluyu kayırma" suçundan altışar aydan beşer yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında aynı suçtan hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesince kabul edilmişti.

        Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesinin, kendilerindeki dosyanın, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında açılan davayla birleştirilmesi yönündeki talebi kabul edilmişti.

        - Anne, ağabey ve amcaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim 2024'te kabul edilmişti.

        Sanıkların yargılanmasına 7 Kasım 2024'te başlanmış, mahkeme heyeti 28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar Yüksel, Enes ve Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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