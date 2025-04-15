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        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Küçük, 1 yıllık çalışmalarını değerlendirdi

        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, 1 yıllık çalışmalarını ve 2025 yılı projelerine ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 17:56 Güncelleme: 15.04.2025 - 17:59
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Küçük, 1 yıllık çalışmalarını değerlendirdi
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        Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük, 1 yıllık çalışmalarını ve 2025 yılı projelerine ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı.

        Merkez Sur ilçesinde kafe olarak hizmet veren tarihi bir konakta düzenlenen programda konuşan Küçük, son bir yılda çalışmalarından ödün vermeden ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.

        Meclis üyeleri, muhtarlar, kadınlar ve kentin sivil dinamikleri ile bir araya gelerek, toplumun her kesiminin ihtiyacının ve önerisinin karşılanması için projeleri hayata geçirdiklerini belirten Küçük, bu sürede kendilerine destek verenlere teşekkür etti.

        Küçük, "Yoksullukla mücadeleyi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve hak temelli çalışmaları önümüze koyduk. Bundan sonra da önümüzdeki 4 yılı vizyon projelerimizi ve bizi ileriye taşıyacak tüm çalışmalarımızı sizlerle paylaşmayı önemsiyoruz." dedi.

        Bir gazetecinin "Bir yıl içerisindeki çalışmalarınızda Ankara'nın, merkezi hükümetin yeteri kadar desteğini alabildiniz mi? sorusu üzerine Küçük, şöyle konuştu:

        "Biz bu kanalı hep açık tuttuk. Bir yıllık çalışmalarımızın tamamında ya da yeni yatırım alanlarımızda Ankara'daki tüm yol ve kapıları açmak üzerinden bir bakış açımız var. Aksi takdirde bu kentin ihtiyaçlarını doğru aktaramaz ve ihtiyacın gerekliliklerini de yansıtamayız. Bu olmazsa olmaz bir çalışma. Bunu da devam ettireceğiz. Bu konuda kentte de böyle bir yapıya kavuşmuş durumdayız. Hem il valisi hem gençlik spor müdürü hem de çeşitli il müdürlükleriyle kimi alanlarda ortak çalışmamız gerektiğini ve birbirimize yol açmamız gerektiğini biliyoruz. Bunu da bugünden daha fazla olmak üzere yürüteceğiz. Yeni başlayan sürecin ya da süreç olma yolunda giden bir yaklaşımın, çağrının bizim çalışmalarımıza, bölgedeki projelerimizin hayata geçmesine çok büyük katkısı olacaktır."

        Belediye bünyesinde yer alan daire başkanlıklarının faaliyetlerini ve bir yıl içindeki çalışmaları ile 2025 yılı projelerini aktaran Küçük, Hafif Raylı Sistem Projesi'nin bulunduğunu, Raylı Sistem Daire Başkanlığı kurduklarını, projeye ilişkin finans sürecinin başladığını bildirdi.

        Küçük, "El Cezeri Bilim Merkezi'nin tasarımı yapıldı, Kayapınar ilçesinde 80 dönüm alan üzerinde olacak şekilde 2025 yılında projeyi başlatmış olacağız. Kayapınar ilçemizde Sporpark Projemiz var. 115 bin metrekare alanı kapsayacak. Natural Park Projemiz var, 300 dönümlük bir arazide. Yine Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğümüzün (DİSKİ) güneş enerji santrali projeleri var." ifadelerini kullandı.

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