Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 DBB 279 plakalı otomobil, Mervani Caddesi'nde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.
Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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