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        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 03:48 Güncelleme: 16.04.2025 - 03:48
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        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 DBB 279 plakalı otomobil, Mervani Caddesi'nde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçtaki 4 kişi yaralandı.

        Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan biri müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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