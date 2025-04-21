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        Diyarbakır'da jandarmanın yaralı halde bulduğu şahin tedaviye alındı

        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 13:38 Güncelleme: 21.04.2025 - 13:54
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        Diyarbakır'da jandarmanın yaralı halde bulduğu şahin tedaviye alındı
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        Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

        Bismil İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye sırasında kırsalda kanatlarından yaralanan ve uçamayan bir şahini fark etti.

        Ekiplerce alınan yaralı kuş, İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Durum İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) timine bildirildi.

        Ekipler, yaralı şahini tedavisi için Diyarbakır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim etti.

        Şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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