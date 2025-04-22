Dicle Üniversitesi'nden atletizmde büyük başarı
Diyarbakır Dicle Üniversitesi sporcuları, atletizmde büyük başarı sağladı.
Diyarbakır Dicle Üniversitesi sporcuları, atletizmde büyük başarı sağladı.
Dicle Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, üniversite sporcuları, Yunanistan'da düzenlenen Balkan Yürüyüş Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 9 madalya kazandı.
20 kilometre Büyük Kadınlar Yarışında üniversiteyi temsil eden Meryem Bekmez, altın madalya kazanarak şampiyon oldu.
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Yol Koşuları Şampiyonası'nda ise üniversite öğrencisi Ahmet Alkanoğlu, 30. sırayı elde etti.
10 kilometre yarışında ise milli takım genel klasmanda 9. sırada yer aldı. Üniversiteyi bu kategoride temsil eden Sezgin Ataç, 28.11'lik derecesiyle Türkiye rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı ve yarışı 7. sırada tamamladı.
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