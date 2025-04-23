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        Tedavi gören çocuklara bayram coşkusu yaşatmak için özel ekip oluşturuldu

        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hasta çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatmak için özel ekip oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:02 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:02
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        Tedavi gören çocuklara bayram coşkusu yaşatmak için özel ekip oluşturuldu
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        MEHMET SIDDIK KAYA - Diyarbakır'da Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hasta çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatmak için özel ekip oluşturuldu.

        Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle yatarak tedavi gören, yaşları 4-15 arasında değişen 15 çocuğa bayram coşkusu yaşatmak amacıyla çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında sağlık çalışanları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelinden oluşan 8 kişilik gönüllü bir ekip kuruldu. Ekip, hastanenin bir bölümünü rengarenk balonlarla süsledi.

        Aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu ekip, çocuklarla müzik eşliğinde oyunlar oynadı, palyaço gösterisi sundu, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" yazılı pastayı kesti.

        Başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıklarla mücadele eden çocuklar, özel ekip sayesinde hastanede bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

        - "Çocuklara bayram sevinci ve coşkusunu yaşatmak istedik"

        Başhekim Doç. Dr. Serhat Samancı, AA muhabirine, çocuklara bayramda güzel anlar yaşatmak, onların moral ve motivasyonunu artırmak için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Çocuk ve ailelerin çok mutlu olduğunu anlatan Samancı, şunları kaydetti:

        "Hastanemizde yatan çocuklarımızın önemli bir kısmı kronik hastalarımız. Bunlar 1-2 yıl hastanede yatan, bayramları diledikleri gibi kutlayamayan, aile ve arkadaşlarından uzak çocuklar. Bu çocuklara bayram sevinci ve coşkusunu yaşatmak istedik. 23 Nisan onların bayramı. Çocuklar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Onların yaşadığı sevinci kalbimizde hissediyoruz. Hastanede sadece fiziksel hastalıklardan koruma ve tedavi yapmıyoruz ayrıca çocukları ruhsal, bedensel ve zihinsel olarak topluma kazandırmak istiyoruz. Onun için bu tür etkinlikler çok önemli."

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yenişehir Gençlik Merkezinde ekip koordinatörü Yener Yılmaz da çocuk hastaların bayramlarını kutladıklarını dile getirdi.

        Çocuklarla dolu dolu bir gün geçirdiklerini belirten Yılmaz, "Palyaço gösterisi, el baskısı, yüz boyama gibi etkinlikler ve çeşitli oyunlarla çocukları eğlendirdik. Hastaneden dışarıya çıkamayan çocuklarımıza, 23 Nisan Bayramı'nı yaşatmak için buradayız. Onlar, dışarıya çıkamıyorlar. Bu çocukları çeşitli etkinliklerle mutlu ettik." diye konuştu.

        Hasta çocuklardan 8 yaşındaki İranur Acar, etkinlik için teşekkür ederek, program sayesinde çok güzel bir gün geçirdiğini anlattı.

        23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutladığı için mutlu olduğunu dile getiren 9 yaşındaki Viansu Kızıltip de "Çok eğlendik. Palyaçolar geldi. Eğlenceli bir gün oldu. Herkes çok eğlendi. Hastanemizde çok güzel bir eğlence var. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, herkesin bayramını kutluyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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