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        Dicle Üniversitesi ile Öz Sağlık-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Öz Sağlık-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 11:38 Güncelleme: 23.04.2025 - 11:38
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        Dicle Üniversitesi ile Öz Sağlık-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
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        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ) ile Öz Sağlık-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

        DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Konferans Salonunda düzenlenen imza törenine, DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert, Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Adem Yavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Velat Şen, Prof. Dr. Siraç Özerdem, DÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Mustafa Uğurlu Arslan, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ata Akıl ve çalışanlar katıldı.

        Eronat törende yaptığı konuşmada, üniversite olarak çalışanların haklarını, refahını ve huzurunu öncelediklerini söyledi.

        Ortak noktada buluşarak protokolün imzalandığını ifade eden Eronat, şunları kaydetti:

        "Göreve geldiğimiz günden bu yana insana dokunmayı, onun hayrına ve iyiliğine olacak tüm güzel işlere imza atmayı kendimize şiar edindik. Çalışanlarımızın haklarını, refahını ve huzurunu önceliklerimiz arasında görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki güçlü bir üniversite ancak mutlu ve motive edilmiş çalışanlarla mümkündür. Bugün attığımız bu anlamlı adım da bu vizyonumuzun bir parçası, emek ve alın terine duyduğumuz saygının bir ifadesidir."

        Sert ise Dicle Üniversitesi ile toplu iş sözleşmesi imzalamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Konuşmaların ardından taraflar arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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