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        Diyarbakır'da yapılan "Huzur ve asayiş uygulaması"nda yakalanan şüpheli tutuklandı

        –Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan huzur ve asayiş uygulamasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 18:20 Güncelleme: 23.04.2025 - 18:20
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        Diyarbakır'da yapılan "Huzur ve asayiş uygulaması"nda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        –Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan huzur ve asayiş uygulamasında gözaltına alınan 6 şüpheliden 1’i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerce gün içerisinde yapılan huzur ve asayiş uygulamasında eğlence mekanları, metruk binalar ve park bahçelerde denetimler gerçekleştirdi.

        Denetimlerde, 40 gram kenevir, 70 sentetik ecza maddesi, ruhsatsız tabanca ve 15 fişek ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Ayrıca kimlik denetimlerinde hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de yakalanarak cezaevine gönderildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden biri tutuklandı, diğer 5 zanlı da adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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