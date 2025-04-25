Diyarbakır'da "Çüngüş'ten Gazzeli çocuklara destek" kermesi düzenlendi

Çüngüş Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran ve ilçe protokolü de satış stantlarından ürün alarak kermese katkı sundu.

Kermeste, veliler ve öğretmenler tarafından evde hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.