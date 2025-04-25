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        Diyarbakır'da "Çüngüş'ten Gazzeli çocuklara destek" kermesi düzenlendi

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Gazzeli çocuklar yararına "Çüngüş'ten Gazzeli çocuklara destek" kermesi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 18:14 Güncelleme: 25.04.2025 - 18:19
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        Diyarbakır'da "Çüngüş'ten Gazzeli çocuklara destek" kermesi düzenlendi
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        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Gazzeli çocuklar yararına "Çüngüş'ten Gazzeli çocuklara destek" kermesi gerçekleştirildi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Atatürk İlkokulu bahçesinde öğretmen, öğrenci ve veliler işbirliğiyle düzenlenen kermes ilgi gördü.

        Kermeste, veliler ve öğretmenler tarafından evde hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

        Çüngüş Kaymakamı Gökhan Dolaş, Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Baran ve ilçe protokolü de satış stantlarından ürün alarak kermese katkı sundu.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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