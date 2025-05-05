Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır ve Mardin için gök gürültülü sağanak uyarısı

        Meteoroloji, Diyarbakır ve Mardin için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 05.05.2025 - 15:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır ve Mardin için gök gürültülü sağanak uyarısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Meteoroloji, Diyarbakır ve Mardin için gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı.

        Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre bugün saat 15.00-19.00 saatleri arasında bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ile Mardin'in Ömerli, Midyat, Savur ve Yeşilli ilçelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

        Vatandaşlara, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı

        Benzer Haberler

        Adliye önünde sopalı, tekmeli ve yumruklu kavga kamerada
        Adliye önünde sopalı, tekmeli ve yumruklu kavga kamerada
        Dicle Üniversitesinin arşivindeki diplomalar sahiplerini bekliyor
        Dicle Üniversitesinin arşivindeki diplomalar sahiplerini bekliyor
        Sırrı Süreyya Önder'in ismi Diyarbakır'da caddeye verilecek
        Sırrı Süreyya Önder'in ismi Diyarbakır'da caddeye verilecek
        Diyarbakır'daki silahlı kavgada yaralanan 2 kişi, tedavilerinin ardından tu...
        Diyarbakır'daki silahlı kavgada yaralanan 2 kişi, tedavilerinin ardından tu...
        Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor maçının ardından
        Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor maçının ardından
        Amed Sportif Faaliyetler - Adanaspor maçının ardından
        Amed Sportif Faaliyetler - Adanaspor maçının ardından