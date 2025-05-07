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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 82 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2025 - 09:10 Güncelleme: 07.05.2025 - 09:10
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        Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 82 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nisan ayında il genelinde gerçekleştirdiği çalışmalarda 82 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Operasyonlarda, 10 uzun namlulu tüfek, 19 tabanca, 396 kurusıkı tabanca, 148 fişek, 427 şarjör, 510 tabanca namlusu, tabanca yayı, 63 litre içki, 7 bin 873 dal puro, 52 bin 820 paket sigara, 230 kilogram nargile tütünü, 1690 elektronik sigara pufu, 3 bin 250 paket elektronik sigara kiti, 43 cep telefonu, bin güneş gözlüğü, 56 cep telefonu aksesuarı, 370 bin 760 dal dolu ve boş makaron ele geçirildi.

        Şüphelilerden 75'i emniyette ve savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

        Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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