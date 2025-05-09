İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Diyarbakır'da değerlendirme ve koordinasyon toplantısına katıldı

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'da değerlendirme ve koordinasyon toplantısına iştirak etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karaloğlu, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu'nun katılımıyla Valilikte düzenlenen toplantıda, 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Diyarbakır'da yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Karaloğlu, toplantıdaki konuşmasında, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını belirtti.

Afet yönetiminin çok boyutlu ve dinamik bir süreç olduğuna dikkati çeken Karaloğlu, her ziyaretlerinde belirledikleri hedefleri tamamladıklarını, şimdi de yeni hedeflerler belirlediklerini ifade etti.

Depremden sonraki sürece ilişkin Karaloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İlk dönemlerde çadır bulmak çok zordu, herkes çadır için mücadele ediyordu. Daha sonra konteyner temin edildiğinde bu kez çadırların kaldırılması gerekiyordu. Şimdi kalıcı konutlarımızı yaptık. Hedefimiz, vatandaşlarımızı bu konutlara yerleştirerek konteyner alanlarını boşaltmak. Bu da yeni bir başarı göstergesidir. Afet yönetiminde başarıyı her dönemin ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlamak gerekir. Çadırı bulmak bir başarıydı, sonra konteynere geçmek. Şimdi ise kalıcı konutlara geçişi sağlamak önceliğimiz. Diyarbakır'da da bu süreci titizlikle sürdürüyoruz. "

Afet yönetiminin yalnızca fiziksel müdahale olmadığını, aynı zamanda psikolojik destek ve uyum gerektirdiğini vurgulayan Karaloğlu, "Bu gibi afetlerde en kritik şey, aynı dili konuşmak ve aynı yöntemleri kullanmaktır. Diyarbakır'da farklı, Hatay'da farklı uygulamalar yapamazsınız. Alınan kararların ülkenin her yerinde geçerli olması gerekir. Afet yönetimi, koordinasyon, kararlılık ve birlikte hareket etmeyi gerektirir." ifadesini kullandı. - "Oğlaklı bölgemizde adeta yeni, orta ölçekli bir şehir kuruldu" Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da şehirde ve ülke genelinde depremin etkilerinin azaltılması adına önemli mesafeler katedildiğini belirtti. DSİ'nin şehir içi içme suyu projesinin AFAD kapsamına alınmasının önemli bir adım olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, proje tamamlandığında arıtma tesisiyle birlikte kentin uzun yıllar içme suyu ihtiyacının karşılanacağını bildirdi. Zorluoğlu, "Oğlaklı bölgemizde adeta yeni, orta ölçekli bir şehir kuruldu. Sahada herhangi bir aksaklık yaşanmıyor, çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor. Deprem konutları hızla yükseliyor, kırsalda köy tipi ev çalışmaları da devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar bu gündemi Diyarbakır'ın ajandasından çıkaracağız." ifadesini kullandı.

- Kurumların yatırımları AFAD İl Müdürü İlami Çakmak da depremin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı. Depremin şehirde oluşturduğu hasar, enkaz kaldırma çalışmaları, konteyner kentlerin mevcut durumu, TOKİ konutları ve kırsalda inşa edilen köy evlerine ilişkin güncel verileri paylaşan Çakmak, Diyarbakır genelinde ağır hasarlı 5 bin 411 binadan 4 bin 717'sinin yıkıldığını, ayrıca orta hasarlı 2 bin 372 binadan 1125'inin yıkımının gerçekleştirildiğini bildirdi. Depremin ardından sağlanan yardımlar kapsamında AFAD İl Müdürlüğü tarafından 4 milyar 318 milyon 288 bin lira tutarında ödeme ve harcama yapıldığını belirten Çakmak, il genelinde 17 bin 124 konut ve 251 iş yeri olmak üzere toplam 17 bin 375 bağımsız bölümün ihalesinin yapıldığı, hak sahibi olunan toplam konut sayısının 14 bin 374, kurası çekilen konut sayısının ise 7 bin 920 olduğu bilgisini verdi. Karayolları 9. Bölge Müdürü İlker Travnaç da Oğlaklı 1. ve 2. bölge ile çevresinde yürütülen bağlantı yolları ve altyapı çalışmalarına ilişkin, her iki bölgede toplam proje bedelinin 5 milyar 331 milyon lira olduğunu, bugüne kadar yapılan toplam harcamanın ise 2 milyar 986 milyon 259 bin liraya ulaştığını ifade etti.