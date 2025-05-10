Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'dan Anneler Günü mesajı

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zorluoğlu, mesajında, anne sevgisinin hayatın en saf ve en temiz duygusu olduğunu belirtti.

Annelerin fedakarlıkları, sabırları ve dualarıyla yeri asla doldurulamayan en kıymetli hazineler olduğunu bildiren Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Ailenin temelini oluşturan ve toplumu ayakta tutan annelerimiz, sevgileriyle evlerimizi yuva kılan, güçlü bireyler yetiştirerek geleceğimizi inşa eden gizli kahramanlardır. Onların varlığı, bir ömür boyu sürecek huzurun ve güvenin en kıymetli kaynağıdır. Bu anlamlı gün vesilesiyle evlatlarını vatan toprağına emanet etmiş kahraman şehit annelerimiz başta olmak üzere hayatımıza değer katan, bizleri karşılıksız sevgileriyle büyüten, yürekleri dualarla dolu tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum."