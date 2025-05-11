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        Diyarbakır anneleri "Anneler Günü"nde de evlat nöbetinde

        Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'nde de evlat nöbetini sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 16:10 Güncelleme: 11.05.2025 - 16:40
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        Diyarbakır anneleri "Anneler Günü"nde de evlat nöbetinde
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        Dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Anneler Günü'nde de evlat nöbetini sürdürdü.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2078'inci gününde sürüyor.

        AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, İçişleri Bakan Müşaviri Hatice Atan, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Mervenur Seyit Beşe ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla oturma eylemi yapan annelere destek ziyaretinde bulundu.

        Ataman ile Atan, beraberindekilerle evlat nöbeti tutan annelerin Anneler Günü'nü kutlayarak, anne ve babalara karanfil verdi, onlarla sohbet etti.

        - "Terörsüz Türkiye, hepimizin umudu"

        Milletvekili Ataman, gazetecilere, Anneler Günü'nde Diyarbakır annelerinin yanında olmak istediklerini, onlarla bir araya geldiklerini söyledi.

        "Terörsüz Türkiye, hepimizin umududur ve beklentisidir." diyen Ataman, "Artık yeni Türkiye'de yeni hikaye, yeni yaşam, yeni gayret olacak. Başta şehit anneleri olmak üzere Filistinli anneler ve dünyada evladından dolayı yüreği acıyan bütün annelerin gününü kutluyorum." dedi.

        Bakan Müşaviri Atan da oturma eylemi sayesinde 61 çocuğun ailelerine kavuştuğunu anımsattı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan "Terörsüz Türkiye" sürecinde burada eylem yapan diğer annelerin de evlatlarına kavuşmalarını temenni ettiklerini dile getiren Atan, eylemin Diyarbakır'da başladığını, ardından Şırnak, Muş, Hakkari, İzmir ve hatta yurt dışında da yapıldığını kaydetti.

        "Terörsüz Türkiye" sürecine değinen Atan, şunları söyledi:

        "Bir süreç başladı. Sayın Devlet Bahçeli bir konuşma yaptı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürece destek verdi. Bu sürece bir yandan evladını vatan uğruna şehit veren annelerimizin, kadınlarımızın, diğer yandan Diyarbakır annelerimizin destekleri olacaktır."

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın selamlarını getirdiklerini belirten Atan, şunları kaydetti:

        "Eğer ki büyüklerimiz gövdelerini kayalıkların altına koyduysa biz kadınlara, annelere düşen görev de bu süreci desteklemektir. Bir şehit yakını olarak diyoruz ki yıllarca bu vatan uğruna bedeller ödedik, evlatlarımızı kaybettik. Bir daha evlatlarımızı kaybetmeyelim diye yine bizlere çok iş düşüyor. Bu mücadeleyi de bu barışı da bu ülkede sağlayacak olan kadınlarımızdır."

        AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Beşe ise Diyarbakır annelerinin günü kutlayarak, her zaman onların destekçisi olacaklarını söyledi.

        - Anneler Günü'ne buruk giren anneler, evlatlarına kavuşmayı ümit ediyor

        Evlat nöbeti sayesinde oğluna kavuşan anne Ayşegül Biçer de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylemlerinin başından bu yana mücadelelerine destek verdiğini dile getirdi.

        Bugün evladını vatan uğruna toprağa şehit veren anneleri de yad ettiklerini ifade eden Biçer, Filistinli anneleri unutmadıklarını, onlar için de dua ettiklerini kaydetti.

        Eylemi sürdüren annelerden Sariye Tokay, Anneler Günü'ne çocuğundan ayrı buruk girdiğini anlattı.

        En kısa zamanda evladına kavuşmayı ümit ettiğini belirten Tokay, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

        Oğlu Ramazan için eylem yapan anne Mevlüde Üçdağ da 10 yıldır evladından ayrı olduğunu, bir an önce çocuğuna kavuşmayı ümit ettiğini söyledi.

        Hatice Levent ise kızı Fadime'yi çok özlediğini, evladına kavuşmak için mücadelesine devam edeceğini ifade etti.

        Konuşmaların ardından gökyüzüne balon bırakıldı.

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