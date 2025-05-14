Dicle Üniversitesinin "klinik ve sağlık" alanında Türkiye'de 13'üncü olduğu belirtildi

Dicle Üniversitesinin "klinik ve sağlık" alanında Türkiye 13'üncüsü olduğu belirtildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Times Higher Education'un dünya üniversite sıralaması 2025 yılı değerlendirmelerine göre dünyanın en iyi üniversitelerinin açıklandığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"En iyi tıp ve diş hekimliği fakültelerinin yanı sıra hemşirelik ve diğer tıbbi konuları içeren klinik ve sağlık alanında 102 ülke ve bölgeden 1150 kurum değerlendirildi. Dünyada ilk sırayı University of Oxford’un aldığı önde gelen üniversiteler arasında Türkiye'den 59 üniversite yer aldı. Dicle Üniversitesi klinik ve sağlıkta (Türkiye'de) 13. sıraya yerleşerek sağlık alanında büyük bir başarıya imza attı."