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        Diyarbakır'da oyuncak dükkanı olarak kamufle edilen silah atölyesine operasyon düzenlendi

        Diyarbakır'da polis ekiplerince oyuncak dükkanı olarak kamufle edilen silah atölyesine düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca ve 182 yapıma hazır kurusıkı tabanca ile çok sayıda mühimmat ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 13:52 Güncelleme: 16.05.2025 - 13:56
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        Diyarbakır'da oyuncak dükkanı olarak kamufle edilen silah atölyesine operasyon düzenlendi
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        Diyarbakır'da polis ekiplerince oyuncak dükkanı olarak kamufle edilen silah atölyesine düzenlenen operasyonda, 6 ruhsatsız tabanca ve 182 yapıma hazır kurusıkı tabanca ile çok sayıda mühimmat ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı silah ticareti suçuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor.

        Ekipler, merkez Bağlar ilçesinde oyuncakçı dükkanı olarak kamufle edilen atölyede silah yapıldığını tespit etti.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmada, atölyede yapılan silahları suç gruplarına temin ederek haksız kazanç sağlayanlara yönelik dün 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

        Oyuncak dükkanı olarak kamufle edilen silah atölyesinde yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca, 182 yapıma hazır kurusıkı tabanca, 172 yiv ve seti bulunan namlu, 199 şarjör, 183 silah yapımında kullanılan aparat, 136 fişek, 3 boş sürgü, 20 üst kapak, taşlama makinesi, matkap, lazer makinesi, mengene, 170 kredi kartı ve 2 pos cihazı ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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