Diyarbakır'da Gençlik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi
Diyarbakır'da "15-21 Mayıs Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.
Diyarbakır'da "15-21 Mayıs Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.
Yenişehir Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki merkez tarafından "Spor İçin Pedalları Çevir" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, merkez önünde bir araya gelen bisikletliler, Sur ilçesinin sokaklarında pedal çevirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Yener Yılmaz, sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkati çekmek amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.
Sporun bireylerin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal gelişimlerine de katkı sağladığını ifade eden Yılmaz, bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
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