Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da Gençlik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi

        Diyarbakır'da "15-21 Mayıs Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 16:17 Güncelleme: 16.05.2025 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da Gençlik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da "15-21 Mayıs Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında bisiklet turu gerçekleştirildi.

        Yenişehir Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki merkez tarafından "Spor İçin Pedalları Çevir" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, merkez önünde bir araya gelen bisikletliler, Sur ilçesinin sokaklarında pedal çevirdi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Yener Yılmaz, sağlıklı yaşam ve sporun önemine dikkati çekmek amacıyla böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Sporun bireylerin yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ruhsal ve sosyal gelişimlerine de katkı sağladığını ifade eden Yılmaz, bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        Ev sahibi, kiracısının evinde 11 yıldır aranan kişiyi parçalanmış halde buldu!
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Diyarbakır annelerine Memur-Sen'den destek ziyareti
        Diyarbakır annelerine Memur-Sen'den destek ziyareti
        Diyarbakır'da oyuncak dükkanı olarak kamufle edilen silah atölyesine operas...
        Diyarbakır'da oyuncak dükkanı olarak kamufle edilen silah atölyesine operas...
        Oyuncakçı, 'kaçak silah üretim atölyesi' çıktı
        Oyuncakçı, 'kaçak silah üretim atölyesi' çıktı
        Kadın girişimci devlet desteğiyle açtığı fabrikada yılda 2 bin takım bahçe...
        Kadın girişimci devlet desteğiyle açtığı fabrikada yılda 2 bin takım bahçe...
        Diyarbakır'ın şampiyon kadın sporcuları yeşil sahada hem antrenör hem anne
        Diyarbakır'ın şampiyon kadın sporcuları yeşil sahada hem antrenör hem anne
        Diyarbakır ve Siirt'te Gençlik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi
        Diyarbakır ve Siirt'te Gençlik Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi