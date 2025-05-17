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        Diyarbakır'da firari hükümlü saklandığı bazanın altında yakalandı

        Diyarbakır'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bazanın altında yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 08:05 Güncelleme: 17.05.2025 - 08:05
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        Diyarbakır'da firari hükümlü saklandığı bazanın altında yakalandı
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        Diyarbakır'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bazanın altında yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, "yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B'nin merkez Kayapınar ilçesinde bir adreste olduğunu tespit etti.

        Polis, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda firari hükümlüyü saklandığı bazanın altında yakaladı.

        Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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