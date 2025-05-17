Diyarbakır'da firari hükümlü saklandığı bazanın altında yakalandı
Diyarbakır'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bazanın altında yakalandı.
Diyarbakır'da hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bazanın altında yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, nitelikli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "yağma" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.B'nin merkez Kayapınar ilçesinde bir adreste olduğunu tespit etti.
Polis, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda firari hükümlüyü saklandığı bazanın altında yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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