Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu'dan havai fişek kullanımına ilişkin uyarı

        CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, vatandaşlara havai fişek kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 16:00 Güncelleme: 17.05.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu'dan havai fişek kullanımına ilişkin uyarı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, vatandaşlara havai fişek kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

        Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, havai fişeklerin hayvanlara, çevreye ve insanlara büyük zarar verdiğini belirtti.

        Evcil hayvanların havai fişek sesinden etkilendiğini ifade eden Tanrıkulu, şunları kaydetti:

        "Havai fişek kullanmayalım çünkü çevreyi kirletiyor, toprağa ve insanlara zararı var. Yaşlılar, çocuklar ürküyorlar, çekiniyorlar, yaralanmalara sebep oluyor. Sürü halindeki kuşlar çok etkileniyor. Düğün mevsimi gelmişken bu uyarıyı yapalım. Havai fişeklerin yerine daha yaratıcı, çevreye zarar vermeyen, insana zarar vermeyen başka görsel malzemeler kullanalım. Özellikle düğün salonu sahipleri buna özen gösterirlerse önümüzdeki süreçte hiç olmazsa bu zararlar oluşmaz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Kartalkaya yangınında iddianame! İşte istenen cezalar
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Prof. Dr. Celal Şengör'ün o sözlerine 2 yıl istendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Bartın'da arazi kavgası! 2 ölü, 1 yaralı
        Bartın'da arazi kavgası! 2 ölü, 1 yaralı
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması

        Benzer Haberler

        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Diyarbakır'da kuraklıktan etkilenen tarlaları...
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Diyarbakır'da kuraklıktan etkilenen tarlaları...
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, zemin çalışmaları süren Diyarbakır Stadı'nda i...
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, zemin çalışmaları süren Diyarbakır Stadı'nda i...
        Diyarbakır'da kanalizasyon borusunda sıkışan kuzu kurtarıldı
        Diyarbakır'da kanalizasyon borusunda sıkışan kuzu kurtarıldı
        5 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın altında yakalandı
        5 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın altında yakalandı
        Geleneksel Oyunlar Tırı ile eğlenen çocukların yetenekleri keşfediliyor
        Geleneksel Oyunlar Tırı ile eğlenen çocukların yetenekleri keşfediliyor
        Diyarbakır'da restore edilen Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Etnografya Müzesi z...
        Diyarbakır'da restore edilen Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Etnografya Müzesi z...