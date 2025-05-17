CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu'dan havai fişek kullanımına ilişkin uyarı

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, vatandaşlara havai fişek kullanmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Tanrıkulu, yaptığı açıklamada, havai fişeklerin hayvanlara, çevreye ve insanlara büyük zarar verdiğini belirtti.

Evcil hayvanların havai fişek sesinden etkilendiğini ifade eden Tanrıkulu, şunları kaydetti:

"Havai fişek kullanmayalım çünkü çevreyi kirletiyor, toprağa ve insanlara zararı var. Yaşlılar, çocuklar ürküyorlar, çekiniyorlar, yaralanmalara sebep oluyor. Sürü halindeki kuşlar çok etkileniyor. Düğün mevsimi gelmişken bu uyarıyı yapalım. Havai fişeklerin yerine daha yaratıcı, çevreye zarar vermeyen, insana zarar vermeyen başka görsel malzemeler kullanalım. Özellikle düğün salonu sahipleri buna özen gösterirlerse önümüzdeki süreçte hiç olmazsa bu zararlar oluşmaz."