Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Diyarbakır'da kuraklıktan etkilenen tarlaları inceledi

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Diyarbakır'da çiftçilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 16:05 Güncelleme: 17.05.2025 - 16:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Diyarbakır'da kuraklıktan etkilenen tarlaları inceledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Diyarbakır'da çiftçilerle bir araya geldi.

        Bayraktar, Çınar ilçesinde kuraklıktan etkilenen tarlaları inceledi, çiftçilerin sorunlarını dinledi.

        Burada gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, geçen ay yaşanan zirai donun birçok kentte etkili olduğunu, kuraklık ve aşırı yağışların tarımsal üretime ciddi zarar verdiğini söyledi.

        Diyarbakır ve çevredeki illerin buğday, arpa ve mercimek üretimi açısından önemli bir bölge olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Buralarda yüzde 100'lere varan zarar söz konusu. Mart ayında bir açıklama yapmış, mart ve nisan aylarında gerekli yağışları alamazsak özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ciddi bir kuraklık tehlikesinin bizi beklediğini belirtmiştim. Maalesef bu yağışlar nisan ve mayıs aylarında da gelmedi. Aslında 7,5 aydan beri yağış almıyoruz. Dolayısıyla bu bölgede bitkisel üretimde kalite ve verimlilik yönünden büyük kayıplar yaşanmış görünüyor. Üretim rakamları da bu manada arzu ettiğimiz seviyede olmayacak gibi."

        Çiftçilerin hakkının ödenemeyeceğini dile getiren Bayraktar, üreticilerin böyle bir zamanda ziraat odalarını, Türkiye Ziraat Odaları Birliğini yanlarında görmek istediğini belirtti.

        Bayraktar, "Buğday üretiminin yüzde 20'sini sağlayan, mercimek üretiminin yüzde 90'ını sağlayan, arpa üretiminin yüzde 15'ini sağlayan çok önemli bir üretim merkezinde bulunuyoruz ve çiftçilerimiz bu kuraklık afetinden de mağdur olmuş durumda." dedi.

        Sulama yatırımları tamamlandığında buradaki birçok arazinin suyla buluşturulacağını kaydeden Bayraktar, "Bu kuraklıktan da inşallah bu bölge daha az etkilenmiş olur. Bu bölge de dahil Türkiye'nin her tarafında su sıkıntısı çekebiliriz. Bu yatırımları hızlı bir şekilde bitirmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Bayraktar, kuraklıktan etkilenen çiftçiler için de devletten destek talep ettiklerini sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıkladı! Karadeniz'de doğalgaz bulundu
        Bartın'da arazi kavgası! 2 ölü, 1 yaralı
        Bartın'da arazi kavgası! 2 ölü, 1 yaralı
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Futbolun kalbi HT Spor'da atıyor
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Tarladan dönen karı koca çifte 'kanlı' pusu!
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Galatasaray’ın şansı Juventus
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        Hastanede röntgen çekildi! Genital bölgede 6 kilo altın!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        4 zorba kadını araca bindirmek istedi! Kahraman vatandaş!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        Doktor ile taksicinin yol kavgası cinayetle bitti!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        İşte en çok kazanan sporcular!
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Bitlis'te ilgi gören çalışma! Tabloları canlandırdılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye vurgusu ve Lozan Anlaşması mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Arabuluculuğa devam edeceğiz
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Olay yerinde can verdi... Arkadaşa son bakış!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Galatasaray'da 5. yıldıza son bir adım!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        Menajerinden Beşiktaş ve transfer açıklaması!
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        "Atlarla aramda değişik bir bağ var"
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Nereden çıktı bu elbise yasağı?
        Sinir sisteminizin alarm düğmesi!
        Sinir sisteminizin alarm düğmesi!
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması
        Kremlin'den "Putin-Zelenskiy görüşmesi" açıklaması

        Benzer Haberler

        CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu'dan havai fişek kullanımına ilişkin u...
        CHP Diyarbakır Milletvekili Tanrıkulu'dan havai fişek kullanımına ilişkin u...
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, zemin çalışmaları süren Diyarbakır Stadı'nda i...
        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, zemin çalışmaları süren Diyarbakır Stadı'nda i...
        Diyarbakır'da kanalizasyon borusunda sıkışan kuzu kurtarıldı
        Diyarbakır'da kanalizasyon borusunda sıkışan kuzu kurtarıldı
        5 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın altında yakalandı
        5 yıl hapisle aranan hükümlü, bazanın altında yakalandı
        Geleneksel Oyunlar Tırı ile eğlenen çocukların yetenekleri keşfediliyor
        Geleneksel Oyunlar Tırı ile eğlenen çocukların yetenekleri keşfediliyor
        Diyarbakır'da restore edilen Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Etnografya Müzesi z...
        Diyarbakır'da restore edilen Cahit Sıtkı Tarancı Evi ve Etnografya Müzesi z...