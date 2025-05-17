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        Dicle Üniversitesinde Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi kuruldu

        Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 18:45 Güncelleme: 17.05.2025 - 18:45
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        Dicle Üniversitesinde Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi kuruldu
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        Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi kuruldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 16 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Dicle Üniversitesi Yabancı Diller ve Turizm Fakültesi resmen kuruldu.

        Fakülte hem turizm alanında yetişmiş nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamayı hem de yabancı dil eğitimi alanında bölgesel ve ulusal düzeyde öncü bir rol üstlenmeyi amaçlıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, fakültenin sadece üniversitenin akademik çeşitliliğini zenginleştirmekle kalmayacağın, aynı zamanda üniversitenin ekonomik büyüme ve kültürel diplomasi için stratejik bir alan olan turizm sektörüne katkılarını artırmada hayati bir rol oynayacağını belirtti.

        Yabancı Diller ve Turizm Fakültesinin üniversitenin ileri görüşlü vizyonunun bir yansıması olduğunu aktaran Eronat, şunları kaydetti:

        "Bu fakültenin kurulması yalnızca yapısal bir genişleme değil, aynı zamanda uzun vadeli vizyonumuzu yansıtan stratejik bir açılımdır. Günümüz dünyasında, yabancı dillerde etkili bir şekilde iletişim kurabilme ve farklı kültürleri anlama kapasitesi vazgeçilmez becerilerdir. Öte yandan turizm, insanları bir araya getiren, ekonomileri destekleyen ve sınırlar ötesinde karşılıklı anlayışı teşvik eden bir alandır. Bu iki alanı tek bir çatı altında birleştirerek öğrencilerimize benzersiz bir disiplinlerarası bakış açısı kazandırıyoruz. Fakültemiz, eleştirel düşünen, sorumlu davranan ve hem yerel topluluklarına hem de daha geniş dünyaya anlamlı bir şekilde katkıda bulunan öğrenciler yetiştirecektir. Fakültemizin Diyarbakır'ımızda ve bölgemizde akademik yenilik ve bölgesel kalkınma için bir katalizör görevi göreceğine inanıyoruz. Sayın YÖK Başkanımız başta olmak üzere, fakültenin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

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