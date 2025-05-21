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        Diyarbakır'da "Otomotiv ve Mobilite Fuarı" açıldı

        Diyarbakır'da "Otomotiv ve Mobilite Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 17:07 Güncelleme: 21.05.2025 - 17:34
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        Diyarbakır'da "Otomotiv ve Mobilite Fuarı" açıldı
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        Diyarbakır'da "Otomotiv ve Mobilite Fuarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

        Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Atlantik Fuarcılık tarafından Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, otomotiv sektörünün önemine değindi.

        Fuarın, Diyarbakır'ın yanı sıra ülke için de önemli olduğuna işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

        "Türkiye'nin ihracatında 5 sektörden biri otomotivdir. İthalatında ilk 5 sektörde otomotiv görülüyor. Yaratılan istihdamda da otomotiv sektörü önemli. İlimizde dijital dönüşümle birlikte otomotiv ve yan sanayi sektörü geçen yıl en fazla şirket açılan sektör anlamında birinci sıraya yerleşiyor. Türkiye ve dünyadaki gelişimle birlikte bu sektörde sadece klasik otomobil satıcıları dışında yan sanayi ve dijitalleşmesiyle ilgili önemli şirket açılışları var. Bölge olarak bu sektörden istediğimiz payı belki ticaret olarak alıyoruz ama bunun imalat boyutunun da gelişmesi gerekiyor. İmalat sektörünün Diyarbakır'a gelmesiyle ilgili yoğun çaba sarf ediyoruz çünkü yan sanayi hem kente hem de bölgedeki komşularımıza ihracat yapma anlamında oldukça önemli bir noktada. Otomotiv imalat üssünün bulunduğu konum itibarıyla Diyarbakır'da bulunmasında büyük fayda olacağını düşünüyoruz."

        Atlantik Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Yaşar ise otomotiv sektörünün dinamik yapısıyla teknolojik dönüşüm ve ekonomik gelişimin lokomotiflerinden biri olduğunu belirtti.

        Sektörü Diyarbakır'da buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını vurgulayan Yaşar, "Bu fuar sadece araçların, teknolojilerin ve markaların tanıtıldığı bir platform değil aynı zamanda yeni işbirliklerinin kurulduğu, bilgi ve tecrübelerin paylaşıldığı bir buluşma noktası. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran tüm firmalara, ziyaretçilere ve emeği geçen ekibimize teşekkür ediyorum. Umarız bu fuar, Diyarbakır ve bölgemizin otomotiv sektöründeki konumunu daha da yukarı taşır ve yeni fırsatlara kapı aralar." ifadesini kullandı.

        Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil de Diyarbakır'ın fuarcılıkta kısa sürede önemli bir gelişme gösterdiğini söyledi.

        Yeşil, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Diyarbakır başta olmak üzere otomotiv sektörünün bölgedeki satışlarına olumlu etki edecek bu fuarda sadece araç üreticileri değil yan sanayi firmaları, finans kuruluşları ve sektörel hizmet sanayicileri ilimizde bir araya gelecek. Otomotiv sektöründeki son teknoloji ürün ve çözümlerin tanıtılacağı fuar hem bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak hem de Diyarbakır'ı otomotiv teknolojilerinin merkezine taşıyacaktır."

        Konuşmaların ardından fuarın açılışı kurdele kesilerek yapıldı.

        95 marka ve 5 firma temsilciliğinin katıldığı fuar, 25 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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