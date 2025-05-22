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        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılay'ı arasında işbirliği protokolü imzalandı

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılay'ı arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 17:05 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:08
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        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılay'ı arasında işbirliği protokolü imzalandı
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        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılay'ı arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

        Adliyede Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve Türk Kızılay'ı Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Demirel protokolü imzaladı.

        Çelenk ve Demirel protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

        Daha sonra Çelenk, hükümlülerin filografi sanatı ile yaptığı Türk bayrağını Demirel'e hediye etti. Demirel ise Çelenk'e Türk Kızılay yeleği takdim etti.

        Bu protokol ile Türk Kızılay'ının misyon olarak belirlemiş olduğu proaktif bir kurum olarak afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek ve zarar görebilirliği azaltmak ilkesi doğrultusunda Denetimli Serbestlik Hizmetleri kapsamında gerekli desteklerin sağlanması hedefleniyor.

        Kentte aşevi çalışmaları ve yardım faaliyetleri yürüten Türk Kızılay'ı Diyarbakır Şube Başkanlığına insan kaynağı noktasında protokol ile destek verileceği, hükümlülerin toplum yararına yürütülen faaliyetlerde görev alması sağlanarak empati yeteneğinin gelişimi, toplumsal duyarlılık ve dayanışma amaçlanıyor.

        Protokolde, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü kapsamında infaz ve iyileştirme faaliyetlerine katılım gösteren ve sosyo-ekonomik durumlarının yetersizliği tespit edilen hükümlülerin gerekli desteklerden faydalandırılması, Kızılay bilincinin gelişiminin sağlanması adına dönemsel olarak eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi öngörülüyor.

        Törene, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsa Özer, Cumhuriyet savcıları Hüseyin Özcan ve Erman Giriş, Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ertuğrul Kahraman, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürü Metin Özkan, Diyarbakır Denetimli Serbestlik Müdürü Sinan Yaşar, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi yönetim kurulu üyeleri Yusuf Çelebi, Mehmet Alparslan, yöneticilerden Kadir Akboz ve İbrahim Kurtoğlu katıldı.

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