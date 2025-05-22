Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılay'ı arasında işbirliği protokolü imzalandı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ile Türk Kızılay'ı arasında "Denetimli Serbestlik Hizmetleri Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Adliyede Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Toplantı Salonu'nda düzenlenen programda, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve Türk Kızılay'ı Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Demirel protokolü imzaladı.

Çelenk ve Demirel protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

Daha sonra Çelenk, hükümlülerin filografi sanatı ile yaptığı Türk bayrağını Demirel'e hediye etti. Demirel ise Çelenk'e Türk Kızılay yeleği takdim etti.

Bu protokol ile Türk Kızılay'ının misyon olarak belirlemiş olduğu proaktif bir kurum olarak afetlerde ve olağan dönemde ihtiyaç sahipleri ve korunmasızlara yönelik yardım sağlamak, toplumda yardımlaşmayı geliştirmek ve zarar görebilirliği azaltmak ilkesi doğrultusunda Denetimli Serbestlik Hizmetleri kapsamında gerekli desteklerin sağlanması hedefleniyor.

Kentte aşevi çalışmaları ve yardım faaliyetleri yürüten Türk Kızılay'ı Diyarbakır Şube Başkanlığına insan kaynağı noktasında protokol ile destek verileceği, hükümlülerin toplum yararına yürütülen faaliyetlerde görev alması sağlanarak empati yeteneğinin gelişimi, toplumsal duyarlılık ve dayanışma amaçlanıyor.