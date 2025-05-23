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        Diyarbakır'da "Değerlerle Renklenen Kalpler" sergisi açıldı

        Diyarbakır'da öğrencilerin hazırladığı "Değerlerle Renklenen Kalpler" sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 09:50 Güncelleme: 23.05.2025 - 09:50
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        Diyarbakır'da "Değerlerle Renklenen Kalpler" sergisi açıldı
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        Diyarbakır'da öğrencilerin hazırladığı "Değerlerle Renklenen Kalpler" sergisi açıldı.

        Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi kapsamında Ziya Gökalp Anadolu Lisesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları resim ve yazılar, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i kabul edilen Ulu Cami'de sergilendi.

        Serginin açılışında konuşan Ziya Gökalp Anadolu Lisesi Müdürü Ferat Deniz Kaya, öğrencilerin değerler eğitimi kapsamında kazandıkları farkındalıkları sanatsal bir bakış açısıyla yansıttıklarını söyledi.

        Kaya, serginin, merhamet, doğruluk, yardımseverlik, hoşgörü ve saygı gibi temel insani değerleri öğrencilerin bakış açısıyla tuvallere yansıdığı değerler eğitiminin estetik bir dilde ifade bulduğu örnek bir çalışma olduğunu aktardı.

        Kaya, şunları kaydetti:

        "Sergimiz, geçmişin ruhunu taşıyan bir mekanda, geleceği şekillendirecek nesillerin sesi olmuştur. En içten teşekkürüm, yürekleriyle düşünen, fırçalarıyla konuşan ve değerleri rengarenk ifadelerle görünür kılan sevgili öğrencilerimizedir. Onların duyarlılığı ve emeğiyle ortaya çıkan bu sergi, umutlarımızı tazeleyen güçlü bir mesaj taşımaktadır. Bu tür çalışmaların, değer odaklı bir eğitim anlayışının gelişimine katkı sağlamasını ve toplumsal duyarlılığı artırmasını temenni ediyorum. Serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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