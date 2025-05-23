Diyarbakır'da "Kral Yolu" rotaları tanıtıldı

Diyarbakır'da "Kral Yolu"nda belirlenen rotaların tanıtımı, Pirareş Köprüsü mevkisinde düzenlenen yürüyüşle yapıldı.

Karacadağ Kalkınma Ajansı ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliğiyle geçen yıl hayata geçirilen "Diyarbakır Kral Yolu Rotası Oluşturma Projesi" kapsamında, tarihi güzergahın kent sınırlarında kalan yaklaşık 351 kilometrelik kısmı turizme kazandırılacak.

Kral Yolu'nda belirlenen turizm rotalarının tanıtımı dolayısıyla, bu rotalardan merkez Yenişehir ilçesindeki Pirareş Köprüsü mevkisinde yürüyüş düzenlendi.

Yürüyüşe katılan Vali Murat Zorluoğlu, basın mensuplarına, Diyarbakır'ın birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim bir şehir olduğunu söyledi.

Bölgenin uzun yıllar terör ve güvenlik sorunu yaşadığını, bu nedenle kentin bu güzelliklerini öne çıkaramadığını belirten Zorluoğlu, "Son yıllarda devletimizin, halkımızın da desteğini alarak gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde bugün artık Diyarbakır huzurlu ve güvenli bir şehir haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı'mızın 'Terörsüz Türkiye' vizyonu da Diyarbakır'ın huzuruna ayrı bir güç ve anlam katmıştır. Bu nedenle artık kentte daha çok yatırım, istihdam, tarım, sanayi ve turizmi konuşuyoruz. Diyarbakır, kültürel değerleri ve kadim geçmişiyle çok önemli bir turizm şehri olmaya namzet bir kentimiz." dedi.

"Diyarbakır'ın tanıtımını sağlayacak çok önemli bir projenin bugün startını veriyoruz. Tarihi Kral Yolu, milattan önce 7. yüzyılda Lidya döneminde inşa edilmiş, İzmir Efes'ten Musul'da Ninova'ya kadar toplam 2 bin 500 kilometrelik bir antik ticaret, ulaşım ve haberleşme yoludur. O tarihte Romalılar ve Persler tarafından da etkin kullanılmıştır. Bunun bir bölümü şehrimizden geçiyor. Şehrimizden geçen 351 kilometrelik tarihi Kral Yolu'nun rotalarını oluşturduk. 32 ayrı yürüyüş rotamız var. Bu rotalar sadece bir yürüyüş yolu değil, Diyarbakır'ın kadim geçmişinden bugüne taşıdığı kültürel değerleri de yaşatan önemli bir destinasyon. Diyarbakır'ın tanıtımına, turizmin çeşitlenmesine katkı yapacağına inanıyoruz. Bu proje hem derinleşecek hem de daha kapsamlı hale getirilecek. Projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Diyarbakır'ın sadece kültürel değerleri bakımından değil, doğal güzellikleri açısından da turizm potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

- Çayönü Kazı Alanı'na ziyaret

Vali Zorluoğlu ve beraberindekiler, daha sonra dünya uygarlık tarihine ışık tutan, tarıma geçiş ile hayvanların evcilleştirilmesinin bütün aşama ve detaylarına ulaşılan, Ergani ilçesindeki 12 bin yıllık Çayönü Kazı Alanı'nı ziyaret etti.

Kazı ekibinin çalışmalarına kazma vurarak katkı sunan Zorluoğlu, Çayönü'nün, insanlık tarihinde avcılık ve toplayıcılıktan yerleşik hayata geçişin ilk yerlerinden olduğunu belirtti.

Bu alanın arkeolojik bilim ve tarih açısından çok kıymetli, literatürde sürekli atıflar yapılan bir yer olduğunu ancak Diyarbakır ve Türkiye'nin gündemine henüz arzu ettikleri şekilde gelemediğini anlatan Zorluoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hedefimiz bütün paydaşlarımızla burayı Türkiye'nin ve dünyanın gündemine getirmek. Bunun için çabalarımız var. Bu sene burada ziyaretçi karşılama yeri inşa ediyoruz. Burada o zamanki yaşamı canlandırabileceğimiz bir model alan da oluşturmak istiyoruz. Projelerimiz yapıldı. Finansman konusunda da gerekli çalışmaları yürütüyoruz. Çayönü ve bu bölge, Hilar Mağaraları ile birlikte önümüzdeki yıllarda bir Göbeklitepe gibi Türkiye'nin ve uluslararası kamuoyunun dikkatine ve hizmetine sunulacak."