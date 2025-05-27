Diyarbakır'ın fethinin 1386. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi

Diyarbakır'ın fethinin 1386. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de de mevlit programı düzenlendi.

Programa, Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, kaymakamlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Celal Büyük tarafından okunan duada, birlik, beraberlik ve huzur temennisinde bulunuldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.