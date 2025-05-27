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        Diyarbakır'ın fethinin 1386. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi

        Diyarbakır'ın İslam ordularınca fethedilmesinin 1386. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli programlar gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:59 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:59
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        Diyarbakır'ın fethinin 1386. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi
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        Diyarbakır'ın İslam ordularınca fethedilmesinin 1386. yıl dönümü dolayısıyla kentte çeşitli programlar gerçekleştirildi.

        Merkez Sur ilçesindeki tarihi Hz. Süleyman Camisi'nde düzenlenen programda, Fetih Suresi okundu, dua edildi.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Celal Büyük tarafından okunan duada, birlik, beraberlik ve huzur temennisinde bulunuldu.

        Daha sonra, Türk Kızılay Diyarbakır Şubesince programa katılanlara çorba ikram edildi.

        Programa, Vali Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, Vali Yardımcısı İlyas Öztürk, kaymakamlar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Diyarbakır'ın fethinin 1386. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Ulu Cami'de de mevlit programı düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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