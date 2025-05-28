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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

        Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:45 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:45
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        Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
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        Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı.

        Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2095'inci gününde sürüyor.

        İstanbul'dan 2014 yılında dağa götürülen oğulları Yavuz için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden gelen anne Güler ile baba Hüseyin Korkmaz da eski HDP il binası önünde süren oturma eylemine dahil oldu.

        Baba Korkmaz, gazetecilere, 2014'ten bu yana evladından haber alamadıklarını söyledi.

        Oğlunu çok özlediğini dile getiren Korkmaz, evladının bir an önce dönmesini istediğini belirtti.

        Korkmaz, "Bu bayramda iki bayramı bir arada yaşamak istiyoruz. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. O zaman nereye gittiğini bilmiyorduk. Buraya (eski HDP il binası) gelip görüştüm bana oraya gittiğini söylediler. Oğlumun geri gelmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anne Güler Korkmaz da Kürtçe yaptığı konuşmada, yüreğinin yandığını, bir an önce evladına kavuşmak istediğini anlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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