Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Diyarbakır'da "Ulusal Süs Taşları Fuarı" açıldı

        Diyarbakır Taştandır Taşları Nakıştandır Projesi kapsamında düzenlenen "Ulusal Süs Taşları Fuarı"nın açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 13:59 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Diyarbakır'da "Ulusal Süs Taşları Fuarı" açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır Taştandır Taşları Nakıştandır Projesi kapsamında düzenlenen "Ulusal Süs Taşları Fuarı"nın açılışı yapıldı.

        Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünce, enstitünün merkez Sur ilçesindeki ek hizmet binasında açılan fuarda, doğada nadir bulunan yarı değerli taşların el işçiliğiyle takı ve süs eşyalarına dönüştürülmesiyle ortaya çıkan özgün tasarımlar tanıtıldı.

        Yerel kalkınmayı desteklemek, kadın istihdamına katkı sunmak ve ⁠ham maddeyi işleyerek katma değeri yüksek ürün haline getirmek hedefiyle düzenlenen fuarda, bazı ürünlerin de satışı yapıldı.

        Diyarbakır'ın yanı sıra Mardin, Tokat ve Erzurum'daki taş ustalarının da katılım gösterdiği ve eserlerini sergilediği fuar, yarın sona erecek.

        Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ufuk Yakut, AA muhabirine, fuarı, doğada kendiliğinden oluşan yarı değerli taşları tanıtmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

        Kurumlarında çalışan taş ustalarının çoğunun kadın olduğunu, kadınların araziden topladıkları yarı değerli taşları takıya dönüştürdüğünü anlatan Yakut, bu sayede kadınların hem alanlarında uzmanlaştığını hem de kendi iş yerlerini açma potansiyeline ulaştığını belirtti.

        Yakut, "Fuarda takı, kolye, saat ve resim gibi taştan yapılmış birçok ürün sergileniyor. Ustalarımızın emeğiyle hazırlanan bu ürünlerin aynı zamanda satışı da yapılmakta. Vatandaşlar iki gün boyunca fuarımızı ziyaret edebilir, alışveriş yapabilirler." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Süreci zehirlemek isteyenlere karşı dikkatliyiz
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İnşallah İstanbul barış süreci yeniden başlayacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        "İstanbul'a vurulan zincir 572 yıl önce kırıldığı gibi kırılacak"
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Muslera Galatasaray'a veda etti!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Öğrenciye feci darp! Öğretmen tutuklandı!
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye teklif: Kararını verdi
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz aranıyor
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        Kartal'a İspanya'dan kanat!
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Avrupa'nın üçüncü kupası Chelsea'nin!
        Göçmen kuşlar yollarını nasıl bulur?
        Göçmen kuşlar yollarını nasıl bulur?
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        Türk öğretmen İtalya'da kayboldu
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        İneği huzursuzlanınca anladı! Kargadan şaşırtan davranış
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        F.Bahçe'de futbolda yeni dönem!
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Buzul çöktü, köy heyelan altında kaldı
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı: 3 aday!
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Hastane yatağından kalkıp spora koştu
        Yeni para birimi geliyor
        Yeni para birimi geliyor
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Konya üretimde Çin'i solladı
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti
        Gazze’yi yıkan savaş, İsrail’i de içten çökertti

        Benzer Haberler

        Yaktıkları ateşi söndürmeye çalışırken yaralandılar
        Yaktıkları ateşi söndürmeye çalışırken yaralandılar
        Diyarbakır'da ambulans helikopter vücudunda yanık oluşan kişi için havaland...
        Diyarbakır'da ambulans helikopter vücudunda yanık oluşan kişi için havaland...
        Diyarbakır'da surlara asılan 'İmamoğlu' pankartlarına polis el koydu (2)- Y...
        Diyarbakır'da surlara asılan 'İmamoğlu' pankartlarına polis el koydu (2)- Y...
        Beynindeki tümör alınan 15 yaşındaki Nur, beyin sapındaki tümör ile mücadel...
        Beynindeki tümör alınan 15 yaşındaki Nur, beyin sapındaki tümör ile mücadel...
        Diyarbakır'da surlara asılan 'İmamoğlu' pankartlarına polis el koydu
        Diyarbakır'da surlara asılan 'İmamoğlu' pankartlarına polis el koydu
        Eski müdüre 'irtikap' suçundan 4 yıl 2 ay hapis
        Eski müdüre 'irtikap' suçundan 4 yıl 2 ay hapis