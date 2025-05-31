Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri

        Tarihi Zerzevan Kalesi'nde "Yıldızlar Altında Bilim ve Sanat" etkinliği düzenlendi

        Diyarbakır'da, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, öğrenciler tarafından piyano dinletisi sunuldu, teleskopla gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 21:20 Güncelleme: 31.05.2025 - 21:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tarihi Zerzevan Kalesi'nde "Yıldızlar Altında Bilim ve Sanat" etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Diyarbakır'da, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde, öğrenciler tarafından piyano dinletisi sunuldu, teleskopla gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirildi.

        Yenişehir Bilim ve Sanat Merkezi müzik öğretmeni Dilan Atabay Geçkin ile Silvan Bilim ve Sanat Merkezi fen bilimleri öğretmeni Azad Kırtay öncülüğünde Çınar ilçesinde​​​​​​​ki Zerzevan Kalesi'nde "Yıldızlar Altında Bilim ve Sanat" etkinliği düzenlendi.

        Etkinlikte, Yenişehir Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından piyano dinletisi sunuldu, daha sonra teleskopla gökyüzü gözlemi yapıldı.

        Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, tarihi mekanda piyano dinleme ve yıldızlar ile gezegenleri yakından inceleme fırsatı buldu.

        Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, AA muhabirine, Zerzevan Kalesi'nde kültürel ve sanatsal etkinlikler yapılmaya devam edildiğini söyledi.

        Çınar ve Zerzevan Kalesi'ni tanıtmaya devam edeceklerini belirten Erdoğan, "Bu kültürel ve sanatsal etkinlikler arttıkça Diyarbakır'ın bu tür etkinliklere ne kadar aç olduğunu kalabalıktan görüyoruz. Herkes kamp sandalyesi, halısı ve semaveriyle buraya gelerek bu güzel müzik dinletisine, kültürel ve sanatsal etkinliğe katıldı." diye konuştu.

        Müzik öğretmeni Dilan Atabay Geçkin de tarihi mekanlarda yıldızlarla sanatı buluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Etkinlik sayesinde çocuklar ile ailelerinin tarihi mekanları görme fırsatı bulduğunu anlatan Geçkin, şunları kaydetti:

        "Bu tür mekanlar çocuklar için inanılmaz bir sahne oluyor. Kapalı mekanda sahne almaktansa tarih ile sanatı birleştirdiğimiz bir mekanda sahne almak özgüven kazandırdı. Öğrenciler çok mutlu, çok güzel dönüşler alıyoruz. Etkinliğin amacı, velileri ve öğrencileri yıldızların altında bilim ve sanatla buluşturmaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Gabar'daki üretimin bilançosu
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        Mourinho ayrılıkları tek tek açıkladı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        Hamas’tan Arabuluculara Şartlı Olumlu Yanıt
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
        Dev finalde ilk 11'ler belli oldu
        Dev finalde ilk 11'ler belli oldu
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        3 çocuk annesi Asiye'yi annesi boğmuş! Vahşet!
        Hindistan'dan uçakların düşürüldüğüne ilişkin doğrulama
        Hindistan'dan uçakların düşürüldüğüne ilişkin doğrulama
        ABD'den Çin'e karşı ortak tavır mesajı
        ABD'den Çin'e karşı ortak tavır mesajı
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        F.Bahçe geriden gelerek kazandı!
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        "Bir anlık heyecan" diyen saldırgan tutuklandı
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        İzmir'de araçtaki 3 kişi öldürülmüştü! Kanlı pusunun nedeni belli oldu!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Doktorlar gönüllü uyumla 2,1 milyar liralık matrah artırdı
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        New York Times'tan Elon Musk için 'uyuşturucu' iddiası
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!

        Benzer Haberler

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Barış mutlaka kazanacak (2)
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Barış mutlaka kazanacak (2)
        Amed Sportif Faaliyetler'de kulüp başkanlığına Burç Baysal yeniden seçildi
        Amed Sportif Faaliyetler'de kulüp başkanlığına Burç Baysal yeniden seçildi
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Diyarbakır'da etkinliklere katıld...
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Diyarbakır'da etkinliklere katıld...
        Yolcu minibüsü alev alev yandı
        Yolcu minibüsü alev alev yandı
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Barış mutlaka kazanacak
        DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: Barış mutlaka kazanacak
        Kamyonette yakılan baba ve oğlunun cenazeleri, yan yana defnedildi
        Kamyonette yakılan baba ve oğlunun cenazeleri, yan yana defnedildi