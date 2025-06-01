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        Diyarbakır ve çevre illerde 12. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Diyarbakır, Elazığ, Batman ve Bingöl'de Yeşilay tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletliler pedal çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 13:17 Güncelleme: 01.06.2025 - 13:17
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        Diyarbakır ve çevre illerde 12. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
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        Diyarbakır, Elazığ, Batman ve Bingöl'de Yeşilay tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 12. Yeşilay Bisiklet Turu'nda bisikletliler pedal çevirdi.

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesindeki Park 75'te, aralarında çocukların da bulunduğu katılımcılar, merkez Sur ilçesindeki tarihi Hz. Süleyman Camisi'ne kadar pedal çevirdi.

        Katılımcılarla pedal çeviren Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı İhsan Aslan, etkinliğin sonunda gazetecilere, bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmak ve sağlıklı yaşamanın önemine dikkati çekmek için pedal çevirdiklerini söyledi.

        Aslan, şöyle konuştu:

        "Her pedal sağlıklı yaşama atılan bir adım. Her kilometre bağımlıklardan uzak özgür bir geleceğin temsili. Yeşilay olarak bizler sadece mücadele eden değil aynı zamanda yaşamı yeniden inşa eden, umut aşılayan bir anlayışla çalışıyoruz. Bugün de bu anlayışla yola çıkıyoruz."

        - Elazığ

        Etkinliğin Elazığ ayağında Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, pedal çevirmeye başladı.

        Kent merkezinde tur atan bisikletliler, etkinliği başlama noktasında sonlandırdı.

        Yeşilay Elazığ Şube Başkanı Harun Gündüz, gazetecilere, derneklerinin bireylerin bedenen ve ruhen güçlü olması için bağımlılıkla mücadele ettiğine dikkati çekti.

        Düzenlenen etkinliğin bu mücadelenin bir parçası olduğunu ifade eden Gündüz, şunları kaydetti:

        "Sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji ve kumar bağımlılığı hem bedenimizi hem de geleceğimizi tehdit ediyor. Biz ise bu tehditlere karşı hareket, dayanışma ve bilinçle cevap veriyoruz. Bugün attığımız her pedal, bu farkındalığın sesi oluyor. Bisiklet sadece bir spor aracı değil, özgürlüğün, sağlığın, doğaya saygının da sembolüdür. Bugün çevreye zarar vermeden, sağlığımızı destekleyen bir etkinlikle bir aradayız. Bu da aslında Yeşilay'ın 'iyi ve sağlıklı yaşam' mesajının en güzel örneklerinden biridir."

        - Batman

        Batman'da, Turgut Özal Bulvarı'nda buluşan bisikletliler, Atatürk Parkı'na kadar pedal çevirdi.

        Etkinliğe katılan Yeşilay Batman Şubesi Onursal Başkanı Şehmus Yılmaz, basın mensuplarına, gençlerin bisiklet sürmesini önemsediklerini söyledi.

        Bisiklet turuna yoğun katılım olduğunu belirten Yılmaz, "Bisiklet alışkanlığının ülkemizde yaygınlaşması hem hava kirliliği hem de farkındalık anlamında iyi olacak. Bütün insanlarımızın bu tür etkinliklere katılmasını istiyorum." şeklinde konuştu.

        - Bingöl

        Turun Bingöl ayağı da Bingöl Kapalı Spor Salonu önünden başladı.

        Katılımcılar, Çapakçur Viyadüğü, Polisevi Kavşağı ve Genç Caddesi güzergahlarında pedal çevirdi.

        Etkinlik, başladığı yerde son buldu.

        Katılımcılarla pedal çeviren Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Yeşilay'ın Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ve toplumda farkındalık oluşturmak için çok sayıda faaliyet gerçekleştirdiğini belirtti.

        Yeşilay'ın düzenlediği faaliyetlerden birinin de 12 yıldır başarılı bir şekilde yürüttüğü bisiklet turu olduğunu vurgulayan Usta, "Şu anda 81 ilimiz ile aynı anda bisiklet turu yaptık. Biz de Yeşilay'ımız, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz koordinesinde yaklaşık altı kilometrelik bir parkurda bisiklet turu düzenledik." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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