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        Diyarbakır'da 53 ülkeye ihraç için Türk somonu yetiştiriliyor

        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Atatürk Baraj Gölü Havzası'nda kurulan tesiste yetiştirilen Türk somonu 53 ülkeye gönderilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:09 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:17
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        Diyarbakır'da 53 ülkeye ihraç için Türk somonu yetiştiriliyor
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        BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Atatürk Baraj Gölü Havzası'nda kurulan tesiste yetiştirilen Türk somonu 53 ülkeye gönderilecek.

        Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Adıyaman ve Şanlıurfa'nın doğal sınırı olan Fırat Nehri, üzerindeki birçok baraj gölüyle Türkiye ekonomisine katkı sunuyor.

        Baraj gölleri üzerinde kurulan balık tesislerinde üretilen balıklar da çok sayıda ülkeye ihraç ediliyor.

        Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde Atatürk Barajı havzasında kurulan balık üretim tesisinde Türk somonu üretilmeye başlandı.

        Ülke genelinde birçok baraj gölünde Türk somonu ve alabalık üretimi yapan firma, bölgede ilk etapta 20 modern kafes kurdu.

        Isparta'daki yavru balık üretim havuzlarında kuluçkadan çıktıktan sonra 300 gram ağırlığa ulaşan balıklar, tırlarla Çüngüş'teki kafeslere taşındı.

        Atatürk Baraj Gölü'nün serin sularında büyümeye bırakılan Türk somonları, 3 kilograma ulaşınca, Elazığ'ın Keban ilçesinde firmaya ait işleme tesislerinde fileto haline getirildikten sonra 53 ülkeye gönderilecek.

        - "Diyarbakır için büyük bir yatırım"

        İşletmenin Diyarbakır Müdürü Volkan Yıldızhan, AA muhabirine, uzun yıllardır Türkiye'de birçok nehir üzerinde Türk somonu üretimi ve ihracatı yapan firmanın Çüngüş'te de yatırım kararı aldığını söyledi.

        Yapılan alan tespiti çalışmalarının ardından ilçe sınırlarında Atatürk Baraj Gölü havzasında 3 noktada tesis kurulacağını bildiren Yıldızhan, ilk sistemle tesiste 49 ton üretim yapılacağını, daha sonra kafes sayısını 70'e çıkarıp 150 ton üretim yapmayı planladıklarını belirtti.

        Firmanın Isparta'daki kuluçkahanelerinde yaklaşık 300 grama ulaşan yavru balıkların kamyonlarla bölgeye nakledilerek kafeslere alındığını anlatan Yıldızhan, şöyle konuştu:

        "Yaklaşık iki ay gibi bir sürede tesisi inşa ettik ve üretime başladık. Üretimi Atatürk Barajı'nın havzasında yapıyoruz. Balıklar, yaklaşık 3 kilograma gelince Türk somonu olacak. Daha sonra Elazığ'daki işleme fabrikamıza gönderilecek. Firmamızın 53 ülkeyle anlaşması var. Bu balıklar 53 ülkeye ihraç edilecek. Yatırım Diyarbakır için önemli bir istihdam kapısı olacak. İlçemiz öncelik olmak üzere Diyarbakır için büyük bir yatırım. İlk etapta 40 kişiye yakın çalışan olacak. İlerleyen dönemlerde aşılama ve diğer çalışmalarda 150 kişiye istihdam sağlayacağız."

        Fırat Nehri üzerinde Keban Barajı, Karakaya Barajı, Atatürk Barajı, Birecik ve Karkamış Barajı'nın yer aldığını ve her barajın havzasında firmaya ait onlarca üretim kafesinin bulunduğunu anlatan Yıldızhan, Fırat Nehri'ni balık üretiminde öne çıkaran en büyük özelliğinin serin suyu olduğunu vurguladı.

        İşletmede çalışan Bayram Erikçi de tesis sayesinde çalıştığını dile getirerek, "İlçemiz küçük. İş imkanı olmadığından dolayı bu yatırım çok güzel düşünüldü. Daha önce il dışına çalışmaya giderdik. Şimdi burada çalışıyoruz." dedi.

        Fırat Nehri kenarında alabalık restoranı işleten Mehmet Buğdaycı ise tesis sayesinde insanların iş imkanına kavuştuğunu belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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