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        Diyarbakır merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 08:04 Güncelleme: 05.06.2025 - 08:04
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        Diyarbakır merkezli 6 ildeki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İnternette oltalama (phishing) yöntemiyle araç kiralama siteleri üzerinden dolandırıldıklarını belirten müştekiler, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesine başvurdu.

        Bunun üzerine yürütülen çalışma kapsamında ülke genelinde 286 kişiyi dolandırarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen, MASAK raporunda banka ve kripto hesaplarında 330 milyon 471 bin lira işlem hacminin olduğu saptanan şüphelilerin yakalanması amacıyla Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Sakarya, Aydın ve Sivas'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 5'i savcılıktaki ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.

        Nöbetçi hakimliğe çıkarılan 8 zanlıdan 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi, 3'ü tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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