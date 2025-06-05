Diyarbakır anneleri Kurban Bayramı'nı evlatlarıyla geçirmek istiyor

ÖMER YASİN ERGİN - Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, Kurban Bayramı'nda evlatlarına kavuşmak istiyor.

Evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin HDP il binası önünde 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 2103'üncü güne ulaştı.

Evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı, yurdun dört bir yanından gelenlerin de katılımıyla 384 oldu.

Büyük bir dayanışma ve kararlılıkla yürütülen oturma eylemi sayesinde 61 aile, evladını terörün pençesinden kurtarmayı başardı.

Evlatlarının yolunu gözleyen aileler, Kurban Bayramı'nda çocuklarına kavuşmayı ümit ediyor.

- "Oğlum ne olursun gel, bu bayramı sevinçli geçirelim"

Oğlu Yavuz için evlat nöbetini sürdüren anne Sevgi Çağmar, AA muhabirine, yıllardır evladından haber alamadığını, bir an önce ona kavuşmak istediğini söyledi.

Evlatlarına kavuşuncaya kadar eylemlerine devam edeceklerini belirten Çağmar, "Terörsüz Türkiye" sürecinde evlatlarından gelecek müjdeli bir haber beklediklerini anlattı.

Artık dayanacak gücünün kalmadığını dile getiren Çağmar, şunları kaydetti:

"Yıllardır bu çadıra geliyoruz, evde huzurumuz kalmadı. Diğer çocuklarımızla ilgilenemiyoruz. Burada çocuklarımızı bekliyoruz. Oğlum kapım sana açık, korkma gel. Bu hasret bitsin. Bu bayramda biraz sevinçli olalım. Biz, bayramı temsilen kutluyoruz. 20 bayramdır oğlumun hasretinden dolayı hiç kimseyle konuşmuyorum. Bize bayram yok. Oğlum seni bekliyorum, ne olursun gel, bu bayramı sevinçli geçirelim."

Anne Bedriye Uslu da evladı Mahmut için mücadelesine devam ettiğini belirtti.

Evladından ayrı geçirdiği bayramların tadının olmadığını dile getiren Uslu, şöyle konuştu:

"Benim yaram kabuk tutuyor ancak bayram geldiğinde o kabuk soyuluyor ve yaram tekrar kanıyor. Bayramda Mahmut'uma kavuşmak istiyorum. Onu kucaklayıp doya doya öpersem işte o zaman hem bayram hem de dünya benim olur. Oğluma kavuşmadığım için boynum bükük, kanadım kırık. İnşallah tüm çocuklar bayramda gelip teslim olur, anne ve babasına kavuşur. İşte o zaman bizim bayramımız olur."