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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı

        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 12:25 Güncelleme: 05.06.2025 - 12:25
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        Diyarbakır Valisi Zorluoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
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        Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Vali Zorluoğlu, mesajında yardımlaşmanın, paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel örneklerinden biri olan mübarek Kurban Bayramı'na kavuşmanın huzuru ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

        Bayramların, gönüllerin birleştiği, kırgınlıkların sona erdiği özel günler olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, bu mübarek günlerde ihtiyaç sahiplerini gözetmenin, büyükleri, yetimleri ve kimsesizleri unutmamanın aynı sofrayı ve sevinci paylaşan büyük bir milletin göstergesi olduğunu bildirdi.

        Zorluoğlu, mesajında şunları kaydetti:

        "Diyarbakır'ımızın kadim tarihine ve zengin kültürel mirasına yakışır şekilde, bu bayramda da birlik ve beraberlik içinde, sevgiyle, saygıyla kenetlenmeyi sürdüreceğimize yürekten inanıyorum. Şehrimizin dört bir yanında yükselen bayram neşesi, çocuklarımızın gözlerindeki ışıltı, yaşlılarımızın dualarındaki huzur, hepimize umut ve güç vermeye devam edecek. Bu vesileyle, başta kıymetli şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor sağlık, mutluluk, huzur ve bereket dolu günler diliyorum. Bayramınız mübarek olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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