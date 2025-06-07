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        Diyarbakır'da devrilen motosiklettin sürücüsü yaralandı

        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 14:03 Güncelleme: 07.06.2025 - 14:03
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        Diyarbakır'da devrilen motosiklettin sürücüsü yaralandı
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        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        H.A'nın (30) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, ilçe girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü H.A. ambulansla Eğil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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