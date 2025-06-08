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        Çermik'te kan bağışı kampanyası

        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 08.06.2025 - 14:50
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        Çermik'te kan bağışı kampanyası
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        Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

        Türk Kızılay tarafından yürütülen "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası kapsamında mobil kan bağışı aracı ilçede konuşlandı.

        Bağışçılardan 251 ünite kan toplandı.

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