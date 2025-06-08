Çermik'te kan bağışı kampanyası
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.
Türk Kızılay tarafından yürütülen "Birbirimize Candan Bağlıyız" kampanyası kapsamında mobil kan bağışı aracı ilçede konuşlandı.
Bağışçılardan 251 ünite kan toplandı.
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