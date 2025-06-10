Diyarbakır'da çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 6 kişi yaralandı.
Sanayi Mahallesi'nde akrabalar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Mehmet A, Ebubekir A, Vasfi A, Muzaffer A. ve Musa A. ile yoldan geçen bir kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 4'ü ilk müdahalelerinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralılardan Mehmet A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.