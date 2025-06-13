Diyarbakır'da silahlı saldırıda ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Ateş öldü

Polis ekiplerinin, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

Selahattin Mahallesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda dün akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ateş, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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