Diyarbakır'da silahlı saldırıda ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Ateş öldü
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Selahattin Mahallesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda dün akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ateş, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekiplerinin, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.
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