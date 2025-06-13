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        Diyarbakır'da silahlı saldırıda ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Ateş öldü

        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 22:44 Güncelleme: 13.06.2025 - 22:44
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        Diyarbakır'da silahlı saldırıda ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Ateş öldü
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        Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan Silvan Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Selahattin Mahallesi Aşağı Çarşı Meydanı'nda dün akşam kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ateş, tedavi altına alındığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekiplerinin, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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