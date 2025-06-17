Diyarbakır'da hafif ticari aracın çaptığı çocuk öldü
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı çocuk hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilmeyen 21 ADN 872 plakalı hafif ticari araç, Tepe Mahallesi Çermik Fen Lisesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y'ye (16) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralı olarak Çermik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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